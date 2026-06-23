FIFA 2026 Dünya Kupası K Grubu'nda Portekiz ile Özbekistan takımları, ABD’nin Teksas eyaletindeki Houston şehrinde bulunan Houston Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi Portekiz 5-0 kazandı.

Mücadelede ilk golü 6. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti ve Portekiz 1-0 öne geçti. Portekiz, 17. dakikada Nuno Mendes'in frikikten attığı golle farkı 2'ye yükseltti. Müsabakanın 39. dakikasında Ronaldo bir kez daha sahneye çıktı ve durum 3-0 oldu.

PUANINI 4’E YÜKSELTTİ

60. dakikada Abduvohid Nematov'un kendi ağlarına gönderdiği golle birlikte skor 4-0 oldu. Dakikalar 87'yi gösterdiğinde ise Portekiz'de Rafael Leao, skoru belirledi ve Portekiz maçı 5-0 kazandı. Bu sonuçla birlikte Portekiz, 4 puana yükseldi, Özbekistan ise henüz grupta puanla tanışamadı. Portekiz, son maçında Kolombiya ile karşılaşacak. Özbekistan ise Demokratik Kongo ile kozlarını paylaşacak.

RONALDO TARİHE GEÇTİ

Ronaldo attığı gollerle Dünya Kupası tarihine geçti. 41 yaşındaki efsane isim 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu olarak tarihe geçti. İlk Dünya Kupası golünü 2006'da 21 yaşındayken Almanya'ya atan Ronaldo, aradan geçen 20 yılın ardından gollerini atmaya devam etti.

Karşılaşmada ikinci golünü 39. dakikada kaydeden Ronaldo, Portekiz efsanesi Eusebio'yu geçerek 10 gole ulaştı ve Portekiz'in Dünya Kupaları tarihindeki en golcü oyuncusu oldu. Öte yandan Ronaldo, Roger Milla'dan sonra Dünya Kupaları tarihinde gol atan en yaşlı ikinci oyuncu oldu.