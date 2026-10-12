Kariyerini Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında sürdüren Cristiano Ronaldo, Arjantinli rakibi Lionel Messi ile arasındaki rekabet ve kariyerine dair değerlendirmelerde bulundu. CNN Portugal'a konuşan Ronaldo, uzun vadeli planlar yapmadığını ve anı yaşadığını vurguladı.

Ronaldo, Messi ile 15 yıl boyunca ödül törenlerinde aynı sahneyi paylaştığını ve her zaman iyi anlaştıklarını hatırlattı. Arjantinli yıldızın kendisine her zaman iyi davrandığını belirten Portekizli futbolcu, "Bizimkisi Senna-Prost rekabeti gibi sağlıklı bir rekabetti. Birbirimizi motive ediyorduk" dedi.

'EN İYİSİ BENİM'

Gol sayıları konusunda ise iddialı ifadeler kullanan Ronaldo, "Gol atma konusunda tarihin en iyisi benim, nokta. Rakamlar her şeyi anlatıyor" diye konuştu. 1000 gol hedefi hakkında da konuşan Ronaldo, "'1000 gole ulaşmalıyım' demeyeceğim ama ulaşırsam harika olur. Tarih zaten yazıldı" ifadelerini kullandı.