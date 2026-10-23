Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ın Al Faysaly'yi deplasmanda 3-1 yendiği maçta kariyerinin 982. golünü attı. Portekizli futbolcunun 1000 gol hedefine ulaşması için 18 golü kaldı.
Suudi Arabistan Ligi'nin 11. haftasında Al Majma'ah Sports City Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Al Nassr, 4. dakikada Al Hamdan'ın golüyle öne geçti. Ronaldo, 49. dakikada farkı ikiye çıkardı. Portekizli yıldızın 52. dakikada ağlara gönderdiği top ise VAR incelemesinin ardından gol olarak geçerlilik kazanmadı.
Ev sahibi ekip, 66. dakikada Bongonda ile farkı bire indirdi. Al Nassr'da Angelo, 79. dakikada maçın skorunu belirledi: 3-1.
Bu galibiyetle Al Nassr puanını 22'ye yükseltti. Al Faysaly ise 7 puanda kaldı.