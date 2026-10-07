Arjantin Milli Takımı'ndan emekli olduğu açıklanan Lionel Messi'ye, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'dan veda mesajı geldi.

39 yaşındaki Messi, Arjantin formasıyla son maçını Benin karşısında oynadı. Maçın ardından sosyal medya hesabından veda mesajı paylaşan Messi, Arjantin'i temsil etmenin kendisi için ne kadar değerli olduğunu vurguladı.

Messi, "Dün son maçımdı ve gök mavisi-beyaz formayı giymeyi şimdiden özlüyorum. Doğru kararı verdiğimi biliyorum." ifadelerini kullandı.

RONALDO'DAN MESSI'YE MESAJ

Cristiano Ronaldo ise Messi'nin paylaşımına yorum yaparak, "Leo, bunca yıldır ülkeni savundun ve sonsuza dek yaşayacak bir tarih yazdın. Arjantin ile başardıkların için sana sonsuz saygı duyuyorum. Kucak dolusu sevgiler." mesajını bıraktı.