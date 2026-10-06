Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo ile teknik direktör Jorge Jesus arasındaki kriz büyüyor. UEFA Uluslar Ligi'nde Norveç maçında süre alamayan Ronaldo, Milli Takım'dan ayrıldığını duyurmuştu.

CNN Portekiz'in aktardığına göre; Ronaldo, federasyon yetkilileriyle yaptığı görüşmede Jesus ile çalışmak istemediğini söyledi. Yıldız futbolcu, Jorge Jesus'un görevde kalması halinde milli formayı bir daha giymeyeceğini belirtti.

FEDERASYON İKİ TARAFI BİR ARAYA GETİRMEYE ÇALIŞIYOR

Yaşanan krizin ardından Portekiz Futbol Federasyonu, tarafları uzlaştırmak için harekete geçti. Sporx'in 3 Ekim tarihli haberine göre Jesus, federasyonun Ronaldo ile görüşme teklifini kabul etti. Federasyon yetkilileri de Ronaldo cephesiyle görüşmelere başladı.