Cristiano Ronaldo'nun Manchester United formasıyla 2008 yılında sergilediği performans, Ballon d'Or'un 70. yıl dönümü kapsamında düzenlenen B.O.A.T. (Ballon d'Or Of All Time) oylamasında tarihin en iyi Ballon d'Or sezonu seçildi.

Ballon d'Or'un 70. yıl dönümü kapsamında hayata geçirilen B.O.A.T. (Ballon d'Or Of All Time) girişiminde taraftarlar, ödülü kazanan futbolcuların en iyi sezonunu belirlemek için oy kullandı. Oylamaya yalnızca Ballon d'Or'u en az iki kez kazanan futbolcular dahil edildi. Taraftarların oy kullanmak için 1 euro ödemesi gerekti.

RESMİ BALLON D'OR ÖDÜLÜ DEĞİL

B.O.A.T. ödülünün, resmi Ballon d'Or kupasından farklı bir girişim olduğu vurgulandı. Organizasyon, sık sık karşılaştırıldığı Super Ballon d'Or'dan da ayrı tutuluyor.