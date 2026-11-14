Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'ndan emekliliğini açıklamasının ardından boşalan 7 numaralı forma için Rafael Leao'nun adı öne çıktı. Portekiz basınında yer alan haberlere göre formanın kalıcı sahibinin Galatasaraylı futbolcu olması bekleniyor.
UEFA Uluslar Kupası'nda bu akşam Braga'da oynanacak Portekiz-Danimarka karşılaşmasında ise 7 numarayı geçici olarak Club Brugge'ün kanat oyuncusu Carlos Forbs giyecek. Leao da sakatlıktan sonra 7 numarayı sırtına geçirecek.
Haberlerde, milli takımların 1'den 23'e kadar forma numarası seçme zorunluluğu nedeniyle 7 numaranın geçici olarak doldurulması gerektiği belirtildi.