Ali Can POLAT

İktidar bir yandan yıllar sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kendisinden koparan Ekrem İmamoğlu ve ekibine yönelik operasyonları sürdürürken, bir yandan da ‘Mega projesi’ Kanal İstanbul için çalışmalarını sürdürüyor. İmamoğlu, İBB’yi kazanana kadar ısrarla yapacaklarını söyledikleri, daha sonra İBB’yi kaybedince ‘rafa kaldırdık’ dedikleri proje İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklanınca yeniden hortladı. Kanal bölgesinde birbiri ardına yeni alanlar imara açıldı. Bu imara açılan alanlar, iktidarın gözde müteahhitlerinden Erman Ilıcak’ın sahibi olduğu Rönesans Holding’in yapımını sürdürdüğü otoyola da müşteri taşıyor. Son imar planı ile Holding’in işleteceği Nakkaş-Başakşehir bağlantı yoluna en az 25 bin yeni müşteri geliyor.

6 BİN KONUT GELECEK

Su havzalarını korumakla görevli İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’nın tutuklanmasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul’un içme suyu havzalarından Sazlıdere bölgesinde yeni bir imar planı değişikliğine gitti. Yaklaşık 2.5 milyon metrekarelik alan imara açıldı. En az 6 bin lüks konutun yapılacağı bu alanda yaklaşık 25 bin kişilik nüfusun yaşaması planlanıyor. İmar planının, Rönesans Holding’in yapımını sürdürdüğü ve bitince de işletmesini üstleneceği yolun dibinde olması dikkat çekti. Bu yolun Kanal İstanbul’un ilk viyadük ve otoyol çalışması olduğu belirtilirken yapılacak konutların bu yola müşteri olacağı belirtildi. Yolun çevresine ilk etapta 170 bin kişi, Kanal İstanbul projesi hayata geçerse 500 bin kişilik nüfus gelmesi planlanıyor. Holding yıllık 150 bin araç geçiş garantisinin bulunduğu bu yolu 19 yıl boyunca işletecek.

Kazancı her geçen gün katlanıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, açtığı yeni imar alanları ile Rönesans Holding’in ücretli işleteceği otoyola müşteri sağlarken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise yolun kazancını katlayacak uygulamalara imza atıyor. Mayıs ayında TBMM’ye verilen soru önergesine göre, Rönesans Holding’in yaptığı bu yoldaki 15.5 yıllık işletme süresi 3 yıl 4 ay daha uzatıldı. Yıllık 90 bin olan araç garantisi de 150 bine çıktı. Firma bu yoldan 1.7 milyar Euro alacakken 3.3 milyar Euro’ya yükseltildi. TL’ye çevrildiğinde şirkete ekstradan 70 milyar TL’lik bir kaynak daha açıldığı iddia edildi. Toplam kazancı 140 milyar TL’ye ulaşacak.