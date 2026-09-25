Rönesans Rezidans davasının duruşması Hatay 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tutuklu sanıklar; müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun ile yapı denetim şirketi yetkilileri Mehmet Haşim Eraslan ve Bülent Seküçoğlu, bulundukları cezaevlerinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Tutuksuz sanıklardan yapı denetim şirketi yetkilisi A.K. de SEGBİS üzerinden duruşmaya bağlanırken, şantiye şefi B.M. salonda hazır bulundu. İnşaat teknikeri İ.D. ise duruşmaya katılmadı.

Müteahhit Coşkun: “Aleyhime tek bir test çıkarsa müebbeti kabul ediyorum”

Duruşmada dosyaya giren 6’ncı bilirkişi raporu ele alındı ve sanıkların savunmaları dinlendi.

Tutuklu müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, raporun bilimsel gerçeklikten uzak olduğunu ve “kopyala-yapıştır” yöntemiyle hazırlandığını öne sürdü.

Coşkun, savunmasında, “Yeter ki gerçekten uzman kişilerin olduğu bir heyet bu raporu hazırlasın ve oradaki testlerden bir tanesi aleyhimde çıkar da suçlu bulunursam bana müebbet verin” ifadelerini kullandı.

Diğer tutuklu sanık Bülent Seküçoğlu ise uygulama denetçisi olmadığını belirterek, sorumluluk alanında bulunmayan bir görev tanımı üzerinden suçlandığını savundu. Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

“Olası kast” talebi reddedildi

Duruşmada söz alan müşteki avukatları, mahkemeye ulaşan 6’ncı bilirkişi raporunda binadaki eksiklik ve kusurların açık şekilde ortaya konulduğunu savundu.

Müşteki avukatları, tüm sanıkların “olası kast” suçlaması kapsamında ek savunmalarının alınmasını talep etti. Mahkeme heyeti bu talebi reddetti.

Heyet, dosyadaki eksik hususların tamamlanmasına ve 3 tutuklu sanığın mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Rönesans Rezidans’ta 269 kişi hayatını kaybetti

6 Şubat 2023’teki depremlerde yıkılan Rönesans Rezidans’ta 269 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenler arasında dönemin Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor’un futbolcusu Christian Atsu ile A Milli Erkek Hentbol Takımı Kaptanı Cemal Kütahya ve oğlu Çınar Kütahya da bulunuyordu.

Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Devrim Öztürk’ün de aralarında bulunduğu bazı kişilerin cenazelerine ise ulaşılamadığı belirtildi.

Sanık sayısı 6’ya düştü

Hazırlanan iddianamede 8 sanık hakkında, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Davanın 11 Temmuz 2025’te görülen duruşmasında, tutuksuz sanıklardan kontrol elemanı Ö.A. ile firari sanık Hüseyin Yalçın Coşkun’un hayatını kaybettiği bilgisi dosyaya girdi. Böylece davada yargılanan sanık sayısı 6’ya düştü.