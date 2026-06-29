ANTİS Yapı tarafından inşa edilen ve "Cennetten bir köşe" sloganıyla satışa sunulan Rönesans Rezidans, 6 Şubat depremlerinde yıkılarak en az 270 kişiye mezar olmuştu. Enkazda, Christian Atsu, Taner Savut ve Cemal Kütahya da yaşamını yitirmişti.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede müteahhitler, yapı denetim firması yetkilileri, kontrol elemanları ve şantiye sorumluları hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlamasıyla dava açılmıştı. Daha önceki duruşmalarda sanıklardan Önder Artun ve Hüseyin Yalçın Coşkun hayatını kaybetmiş, dosyada yargılanan sanık sayısı altıya düşmüştü.

ALTINCI BİLİRKİŞİ RAPORU HALA GELMEDİ

Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, mahkemenin talep ettiği altıncı bilirkişi raporunun henüz tamamlanmadığı ve dosyaya gönderilmediği belirtildi.

Tutuklu sanık Mehmet Yaşar Coşkun savunmasında binanın yıkım nedeninin depremin şiddeti olduğunu ileri sürerken, diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.

Müşteki avukatları ise yapı denetim firmasına ait yetki belgesinin, rezidansın inşa edildiği dönemde iptal edildiğine ilişkin bilgiye ulaştıklarını belirterek, konuyla ilgili resmi belgelerin araştırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, müşteki tarafın taleplerini kabul ederek gerekli araştırmaların yapılmasına ve tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamına karar verdi. Dava, eksik bilirkişi raporunun dosyaya girmesinin ardından görülmek üzere 25 Eylül tarihine ertelendi.