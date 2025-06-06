"Cennetten bir köşe" sloganıyla satılan Hatay Antakya'daki Rönesans Rezidans, 6 Şubat depremlerinde yıkılmıştı. Enkaz altında kalanlar arasında Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut ve milli hentbolcu Cemal Kütahya'nın da bulunduğu 269 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi ise yaralanmıştı. Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Devrim Öztürk'ün de aralarında olduğu 59 kişiye ise hala ulaşılamadı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, yapı denetim şirketi yetkilileri Mehmet Haşim Eraslan, Bülent Seküçoğlu ve Ayhan Karan, kontrol elemanı Önder Artun, inşaat teknikeri İbrahim Dahıroğlu, şantiye şefi Bayram Mansuroğlu ile müteahhidin kardeşi olan statik proje sorumlusu, şantiye şefi ve şirket ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açtı.

BAĞIRSAK DÜĞÜMLENMESİ Mİ MAFYA HESAPLAŞMASI MI?

Firari sanık Hüseyin Yalçın Coşkun hakkında kırmızı bülten çıkarılmış ancak aylardır yakalanamamıştı. Sanık Coşkun'un, Sırbistan'da bağırsak düğümlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yerel gazetecilerden Mustafa Dilek, Coşkun'un bir mafya hesaplaşmasına kurban gittiğini iddia etti.

Dilek'in iddiasına göre "Coşkun’un cansız bedeni Sırbistan’da bulundu. Resmî makamlarca henüz doğrulanmayan bazı iddialarda, Coşkun’un mafya bağlantılı kişiler tarafından öldürülmüş olabileceği öne sürüldü."

Firari sanık Hüseyin Yalçın Coşkun'un müteahhit kardeşi Mehmet Yaşar Coşkun, yanında ciddi miktarda nakit parayla 10 Şubat 2023 tarihinde THY'nin Karadağ uçağıyla yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanmış ve akabinde tutuklanmıştı.