Manchester United'ın ve İngiltere Milli Takımı'nın efsanesi Wayne Rooney, eski takımına transfer tavsiyesinde bulundu.

Kırmızı Şeytanlar'ın transfer politikasına dair soruları yanıtlayan Rooney, İngiliz ekibinin takıma dahil etmesi gerektiği 3 oyuncuyu açıkladı.

3 İSMİ ÖNERDİ

Kendisine yöneltilen 'Bu yaz Manchester United'ın transfer etmesi gerektiği 3 futbolcu kim olmalı?' şeklindeki soruya cevap veren Rooney, " Galatasaray'dan Victor Osimhen, Fiorentina'dan David De Gea ve savunmaya da Marc Guehi'yi almalılar' şeklinde yanıt verdi.

İngiliz futbol adamının, sözleri sosyal medyada yayılınca Manchester United taraftarları da eski golcünün söylediği isimlerin transferini destekleyen yorumlarda bulundu.

Galatasaray'da bu sezon 39 maça çıkan Osimhen, 35 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek birçok rekorun altına imza attı.