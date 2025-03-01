Kayseri’de sokak röportajında iktidarı eleştiren Halil Küpeli isimli emekli vatandaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeye çağrıldı. Küpeli’nin sokak röportajında, “Eleştirenleri içeri tıkıyorlar” sözleri ise dikkat çekti.

İFADEYE ÇAĞRILDI

Röpotajın ardından Halil Küpeli’nin Erdoğan’ın doğum gününde ‘Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne ifadeye çağrıldığı ortaya çıktı.

“AKIL TUTULMASI”

Olayın ardından sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Avukat Emre Ayan, söz konusu durumun demokratik bir hukuk devletinde "akıl tutulması" olarak nitelendirilebileceğini ifade etti. Ayan, "Konuşan yanıyor. Konuşan alelacele emniyete çağrılıyor. Susturuluyor, yıldırılıyor. Ve isteniyor ki, suskun bir toplum oluşsun, hiç kimse muktedirleri eleştirmesin" dedi.

"CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇU YENİDEN DÜZENLENMELİ"

Avukat Ayan ayrıca Ceza Kanunu’ndaki "Cumhurbaşkanına hakaret Suçu"nu yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olmasına rağmen, aynı zamanda AKP Genel Başkanı olarak aktif siyaset yapmaya devam ettiğini hatırlatan Ayan, tarafsızlık ilkesini ihlal eden Cumhurbaşkanları için getirilen yasal düzenlemeyi, Erdoğan’ın kendisini koruyacak bir kalkan olarak kullandığını kaydetti.

Röportajda iktidarı emekli maaşları ve artan hayat pahalılığı üzerinden eleştiren Küpeli, aylık maaşının yetmediği için çalıştığını söylemişti. Küpeli, halkın yoksullukla mücadele ederken iktidar mensuplarının şatafat içerisinde yaşadığını da kaydetmişti. Halil Küpeli, ayrıca iktidarın eleştiriye tahammüllü olmadığını da söylemiş ve ağzını açanın gözünü cezaevinde açtığını da sözlerine eklemişti.