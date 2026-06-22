CHP’de bu hafta saflar kesinleşecek. Özgür Özel’in yarın grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu’na açık çağrı yaparak “Kurultay için ya bir tarih ver ya da yolumuza yürüyelim” mesajını vereceği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun vereceği cevap bölünme konusunda tarihi bir öneme sahip olacak. TBMM’deki grup toplantısına Özgür Özel’e destek için sürpriz isimlerim de geleceği belirtiliyor.

ADI ‘YÜRÜYÜŞ’ MÜ?

Kulislerde yeni partinin adı da dillendiriliyor. Partinin adının “Yürüyüş” olmasının yüksek ihtimal olduğu kaydediliyor. Yeni bir parti kurulmasına karar verilirse temellerinin sağ ve solda geniş bir yelpazede atılması planlanıyor.

CHP’de bu hafta grup toplantısında kimi konuşacağı sorusundan çok Özel’in açıklaması merak ediliyor. Kılıçdaroğlu, yarın Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu’nu Genel Merkez’de toplayacak. Gündeminde yine disiplin kararları olacak.

Özel’in ise aynı gün Meclis’teki grup toplantısında yeni partinin işaret fişeğini yakması bekleniyor.

ÇAĞRI YAPACAK

Kılıçdaroğlu’nun, 900 delegenin imzasına karşın tedbir kararı nedeniyle kurultayın toplanamayacağı yönündeki açıklamalarının ardından Özel’in grup toplantısında “Ya bir tarih ver ya da yolumuza yürüyelim” çağrısı yapabileceği vurgulandı. Özel ise il il gezerek vatandaşın nabzını yoklamaya devam ediyor. Yeni partinin vitrininde ve kurucular kurulunda kimlerin olacağı ile ilgili çalışmalar da yapılıyor. Özel’in bazı hukukçu ve sanatçılarla da diyalog kurduğu öğrenildi. Yeni partiye kaç milletvekili ve belediye başkanının geçeceğine ilişkin hesaplar da yapılıyor.