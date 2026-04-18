Uygun fiyatlı ulaşım olanakları ve kapsamlı tatil paketleri, Türkiye’yi 2026 yaz sezonunda İngiliz turistler için en cazip destinasyon haline getirdi. Geçtiğimiz ay Türkiye’ye gelen İngiliz ziyaretçi sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 oranında artış göstermesi, turizm sektöründeki hareketliliğin habercisi oldu.

2025 yılında 4 milyon 270 bin İngiliz turisti ağırlayan Türkiye'de; İstanbul, Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir en çok tercih edilen şehirler olarak öne çıkıyor.

UÇAK BİLETLERİ ÇOK UYGUNA GELİYOR

Google Flights verileri, Londra çıkışlı uçuşlarda Türkiye varışlı biletlerin oldukça erişilebilir seviyelerde olduğunu kanıtlıyor. Mart ve Nisan aylarını kapsayan dönemde, özellikle Ryanair’in 15 Nisan tarihli Stansted-Bodrum seferi 15 Sterlin (910 TL) ile en ucuz tek yön bilet olarak dikkat çekiyor.

Diğer popüler rotalarda ise bilet fiyatları Dalaman için 28 Sterlin (1.700 TL), Antalya için 30 Sterlin (1.800 TL), İstanbul için 33 Sterlin (2.000 TL), İzmir için 41 Sterlin (2.450 TL) ve Ankara için 52 Sterlin (3.150 TL) seviyelerinde seyrediyor.

12 BİN TL'YE 7 GÜNLÜK TATİL

Ekonomim'den Mehmet Doğan Erdoğan'ın haberine göre, konaklama ve uçuşu birleştiren tatil paketleri, İngiliz tatilcilerin bütçe planlamasında belirleyici bir rol oynuyor. İngiliz tur operatöründen sunulan tekliflerde, 22 Nisan çıkışlı 7 gecelik Marmaris paketi kişi başı 212 Sterlin (12.850 TL), Dalaman’da kahvaltı dahil benzer bir paket ise 214 Sterlin (12.970 TL) üzerinden alıcı buluyor.

LÜKS TATİLDE İSE FİYATLAR 150 BİN TL'YE ÇIKIYOR

Akdeniz’in golf merkezi olarak bilinen Belek ise hem standart hem de lüks segmentte yoğun ilgi görüyor. Belek’te 7 gecelik "her şey dahil" paketler kişi başı 837 Sterlin'den (50.730 TL) başlarken, Türkiye’nin en prestijli golf komplekslerinde dört tur golfün dahil olduğu lüks konaklama seçenekleri kişi başı 2 bin 499 Sterlin (151.500 TL) seviyesine kadar yükseliyor.