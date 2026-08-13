Hollanda polisi, Rotterdam Limanı’ndaki bir tesiste meydana gelen patlamada bir kişinin hayatını kaybettiğini, birkaç kişinin de yaralandığını bildirdi.

Yerel basına göre patlama Perşembe günü öğlen saatlerinden kısa bir süre sonra Europoort’taki Moezelweg caddesinde bulunan bir şirkette meydana geldi.

Birçok kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerine altı ambulans, bir travma helikopteri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis, şu aşamada daha fazla bilgiye sahip olmadıklarını belirtti.

NEDENİ BELLİ OLDU

Yerel basın, bir bakım ekibinin şirketteki boru hatları üzerinde çalıştığını ve bu boruların sökülmesi sırasında bir sorun yaşanmış olabileceğini bildirdi. Bir doğalgaz tankında patlama izlerinin görüldüğünü belirtti.

Perşembe günü erken saatlerde, Botlekweg'deki Esso rafinerisinde meydana gelen bir elektrik kesintisi nedeniyle sistemler durmuş ve gaz hatlarının boşalmasıyla liman üzerinde büyük alevler ve siyah duman yükselmişti.

Rotterdam-Rijnmond güvenlik otoritesi, bu olayların birbiriyle bağlantılı olup olmadığının henüz tespit edilmediğini belirtti.