Galatasaray taraftarının beklediği gün geldi… En son 14 Mart’ta Başakşehir’i konuk eden Sarı-kırmızılılar yaklaşık 1 ay sonra iç saha maçına çıkıyor. Rakip Kocaelispor… Ligin ilk yarısındaki karşılaşma gergin geçmişti. Selçuk İnan’ın ekibi 1-0’lık skorla kazanırken, Cimbom Süper Lig’deki 19 maçlık namağlup ünvanını kaybetmişti. Kocaelispor Başkanı Recep Durul’un açıklamaları Galatasaray cephesinde tepkiye neden olurken, Teknik Direktör Okan Buruk da hafta içindeki Göztepe karşılaşması sonrası bu olayı hatırlatıp, taraftardan destek istedi. Bitime 6 hafta kala 67 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar kayıpsız yoluna devam etmek istiyor. BARIŞ ALPER’İN TARİHİ GÜNÜ Kaptanlık bandını taktığı Göztepe maçında başarılı performansını golle süsleyen Barış Alper Yılmaz kariyerinde önemli bir dönüm noktasına ulaşmaya hazırlanıyor. Yine santrforda görev yapması beklenen 25 yaşındaki futbolcu Kocaelispor sınavında sarı-kırmızılı formayla 200. maçına çıkacak. Barış’ın 199 karşılaşmada 36 gol ve 35 asisti bulunuyor.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.