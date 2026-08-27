Olay, 29 Aralık 2025 günü sabaha karşı Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde meydana geldi.

Aralarında Konyaaltı Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İsmail E. ile emekli polis Ömer K.'nin de bulunduğu grup, saat 05.00 sıralarında polis kıyafetiyle bir villanın kapısını çaldı.

Polis kimliği gösterip arama ve el koyma kararı bulunduğunu söyleyen şüpheliler, içeri girdikten sonra ev sahibi Cem Turan'ın iki çalışanını kelepçeledi.

Şüpheliler, yaklaşık 4 milyon dolar değerindeki kripto varlığı soğuk cüzdan üzerinden kendi hesaplarına aktarıp, güvenlik kamera kayıtlarının bulunduğu cihazı da alarak villadan ayrıldı.

SİLAH VE SOĞUK CÜZDAN ELE GEÇİRİLDİ

İhbar üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 2 Rusya, 1 Kazakistan ve 2 Belçika vatandaşının bulunduğu, yabancı uyruklulardan 1 Rus ve 2 Belçikalının Türkiye'den çıkış yapmaya çalışırken Antalya Havalimanı'nda yakalandığı belirtildi. Şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda plastik kelepçeler, güvenlik kameralarına ait kayıt cihazı, 2 tabanca, 61 bin 105 dolar, soğuk cüzdan, Uluslararası Polis Birliği'ne ait kimlik kartı ve telsiz ele geçirildi.

4 FARKLI SUÇTAN İŞLEM YAPILDI

Şüpheliler hakkında 'Gece vakti birden fazla kişi tarafından silahlı yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Kamu görevini yetkisiz şekilde üstlenme' suçlarından işlem yapıldı. 2 Ocak'ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden Amın Ramzanovıtch A., Iles M., Ömer K., Mokhmad M., Alıkhan M., Suat A., Ayhan D., İbrahim D. ve İsmail E. tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAHTE POLİSLER KAMERADA

Sahte polis baskını güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde polis kıyafetli şüphelilerin villaya gelmesi, çalışanların ellerini bağlaması ve daha sonra villadan ayrılması yer aldı.

SANIKLAR HAKİM KARŞISINDA

Sahte polis kimliği ve sahte mahkeme kararı kullanarak baskın düzenleyip yaklaşık 4 milyon dolar değerinde kripto para ele geçirdikleri iddiasıyla 9'u tutuklu 13 sanığın yargılanmasına Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Sanıklar hakkında ‘Birden fazla kişi tarafından gece vakti nitelikli yağma’, ‘Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme’ ve ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlamaları yöneltildi.

‘200 MİLYON DOLAR İSTEDİLER’

Şikayetçi Cem Turan, olay günü eve gelen kişileri önce polis sandığını belirterek, “İş birliği yapmazsam gerçekten kötü şeyler olabileceği söylendi. ‘Biz seni havalimanına götüreceğiz, belki hayatta kalırsın’ diyorlardı. Sonra onların polis olmadığını, para çalmak istediklerini anladım. 200 milyon dolar dediler. Benim biraz param var ama o kadar değil. Aileme zarar verebileceklerini hissettim. Ben de olanları gönderirsem beni ve ailemi bırakacaklarını düşündüm" dedi.

'BENDEKİ BÜTÜN PARAYI GÖNDERDİM'

Baskı altında kripto paralarının tamamını gönderdiğini anlatan Turan, “Bendeki bütün parayı onlara gönderdim. En son transferde bilgisayarda yazmama müsaade etmediler. Siyah takım elbiseli erkek kendisi yazdı. Adres farklıydı. Ben onların başka biri için çalıştığını düşündüm. Öleceğimi düşündüm. Gönderdiğim kripto para o dönem 4 milyon dolar ediyordu" ifadelerini kullandı.

Cem Turan’ın eşi Sinem Turan ise “Eşime işkence ettiklerini anladım. Benim dışarı çıkmama izin vermediler. Mokhmad M., sürekli eşime saldırdı. Odama geldi, benim üstüme de yürüdü. ‘Kocan elimizde, öldürürüz, söyleyeceksin’ dedi. İsmail E. evden çıkarken ‘Şikayet edersen her şeyini kaybedersin’ dedi" dedi.

MAHKEME HTS KAYITLARINI İSTEDİ

Mahkeme heyeti, Ukrayna adli makamlarına gönderilen istinabe (adli yardımlaşma) evrakının dönüşünün beklenmesine, sanıkların 28 Aralık 2025’teki HTS kayıtlarının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan istenmesine ve tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.