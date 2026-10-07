Mersin Büyükşehir Belediyesi ile 2 merkez ilçe belediyesine yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer tutuklandı. Aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olan Vahap Seçer ve diğer iki başkan, sağlık kontrolünden sonra cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ BAŞKAN İMAMOĞLU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Eyüpsultan Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de bulunduğu 13 şüpheli de tutuklandı. Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş de Ataşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında önceki gün tutuklanmıştı. Böylece son bir haftada, AKP rozeti takmayan beş belediye başkanı tutuklanmış oldu. Türkiye Belediyeler Birliği’nin önceki başkanının da, Ekrem İmamoğlu olması da manidar bir ayrıntı olarak öne çıktı.

OPERASYONLARA TEPKİLER:

Görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: “Yargılama elbette hukuk içinde yürütülmelidir; ancak masumiyet karinesi, ölçülülük ve seçmen iradesi de aynı hassasiyetle korunmalıdır. Mersin’in iradesine, hukuka ve adalete güveniyoruz.”

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir: “Milyonların oyuyla seçilmiş iradeyi, masa başı operasyonlara teslim etmeyiz.”

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın: Fon skandalı rezaletini, o büyük soygunun üstünü böyle örtemezsiniz, gündemi değiştiremezsiniz. Vicdanı olan herkes her şeyin farkında. Bu yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz

Butlan CHP’sinin Sözcüsü Müslim Sarı: “İki milyon insanı temsil eden, onların oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarının en azından fon skandalına adı karışanlar kadar hukuki hakları olmalı. Tutuklanmalarını gerektiren hiçbir şey yok.”

TUTUKLAMALARA İMAMOĞLU TEPKİ GÖSTERDİ:

‘Millet iradesine çökme bağımlılığı’

Ekrem İmamoğlu, Vahap Seçer’in tutuklanmasına ilişkin,” Erdoğan’ın hayalindeki Türkiye, ‘operasyonlar ülkesidir.’ Sandıktan ve milletten ümidini kesmiştir” dedi. İmamoğlu “Milli iradeyi gasp eden ‘vurguncu’ anlayışın çaresizliğinin geldiği son aşamadır. Erdoğan siyasetinin geldiği nokta ‘operasyon bağımlılığıdır” ifadelerini kullandı. İmamoğlu şunları söyledi:

“Erdoğan millet iradesine, yanındakiler ise devletin ve milletin malına çökmeye bağımlı hale gelmiştir. Eyüpsultan, Yenişehir, Mezitli Belediye Başkanları ve Ataşehir Belediye Başkan Vekilinin tutukluluğu da bir yolsuzluk operasyonu değil; ‘asrın soygunu fon vurgunu’ faillerinin gündemi örtme çabasının, dengesini kaybetmiş yargı kollarının siyasi operasyonlarının devamıdır.”

Bayraklı’da da operasyon: 47 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Bayraklı Belediyesi ve iştiraki BAYBEL AŞ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ile CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin’in de bulunduğu 48 şüpheliden 47’si gözaltına alındı.

Bayraklı Belediyesi açıklamasında BAYBEL AŞ’nin önceki dönem ve geçmiş yıllara ilişkin faaliyetlerinin soruşturma kapsamında incelendiği belirtildi.