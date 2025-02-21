Eski Teknik Direktör ve Futbolcu Ünal Karaman, 20 Ocak 2025'te İYİ Parti'den istifa etmişti.
'İYİ HİZMET ETMEK İÇİN İSTİFA EDİYORUM'
Karaman istifa metninde " İYİ Parti üyeliğinden ayrılma kararım, milletime daha iyi hizmet etme irademin bir gereğidir.Bana inanan vefalı yürekler çok iyi bilirler ki, onların güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmayacağım" ifadelerine yer vermişti.
'ÜNAL KAPTAN AK PARTİ'DE'
İktidara yakınlığıyla bilinen Gazeteci Sinan Burhan, Ünal Karaman'ın pazar günü AKP'nin kongresinde partiye katılacağını duyurdu.
"Ünal Kaptan AK Parti'de" diyen Burhan, "Konya Bağımsız Milletvekili Ünal Karaman'ın AK Partiye Katılacağını yazmıştım. Pazar günü AK Parti Kongresi'nde partiye katılacak. AK Parti kongreye giderken yeni katılımlar olacak. Önemli değişimler olacak. Bu hesaptan yeni bilgileri paylaşacağım" açıklamasında bulundu.
İYİ PARTİ'NİN SANDALYE SAYISI 28'E DÜŞTÜ
Karaman’ın istifasıyla birlikte İYİ Parti’nin Meclis’teki sandalye sayısı 28’e düştü. İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu da 21 Ocak'ta AKP'ye katılmıştı.