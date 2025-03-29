Maltepe’de 2,2 milyon yurttaşın katıldığı mitingi yayınlamayan yayın kuruluşlarına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı medya kuruluşlarına boykot çağrısında bulundu.

Özel, katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşen mitingin medya kuruluşları tarafından görmezden gelinmesini eleştirdi.

RTÜK BAŞKANI TEPKİ GÖSTERDİ

Özgür Özel'in boykot çağrısına, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'den yanıt geldi. Şahin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Günlerdir 'özgür basın' nutukları atanların riyakârlığını bir kez daha gördük" diyerek, CHP Genel Başkanı'nın açıklamalarını eleştirdi.

Şahin, yayın akışına müdahale ederek, yayınlamayan kanalları tehdit etmenin basın özgürlüğüyle bağdaşmadığını belirtti. “Basın özgürlüğünden söz edemezler!” diyerek devam eden Şahin, boykot çağrılarının, yerli ve millî medya kuruluşlarını hedef göstermenin, "özgürlük değil, en hafif tabirle baskı ve zulüm" olduğunu vurguladı. Ayrıca, bu tür eylemlerin, medya çalışanlarının ve ailelerinin doğrudan hedef alınmasına yol açacağını söyledi.

ERDOĞAN'IN 2008 YILINDAKİ BOYKOT ÇAĞRISI

Öte yandan, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2008 yılında Doğan Grubu’na yönelik başlattığı boykot çağrısı yeniden gündeme geldi.

O dönemde Erdoğan, partisinin üyelerine, “Yalan yanlış haber yapan medya kuruluşlarına karşı kampanya başlatın ve bu gazeteleri evlerinize sokmayın” demişti. Erdoğan, o dönemde yaptığı açıklamalarda, medyanın güvenilirliğini yitirdiğini ve karşı kampanya başlatacaklarını ifade etmişti.