Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bugün yapılan kurul toplantısında haber kanallarına yönelik ağır cezalar açıkladı.

Sözcü TV hakkında 10 gün karartma kararı alınırken, aralarında Halk TV, TELE 1, Now TV'nin de bulunduğu çok sayıda kanala idari para cezası ve program durdurma cezaları verildi.

ALTAYLI VE FLU TV İÇİN 72 SAAT SÜRE

RTÜK tarafından alınan kısıtlama kararları TV kanalları ile sınırlı kalmadı.

Kurul ayrıca YouTube üzerinden yayın yapan gazeteci Fatih Altaylı ve Flu TV kanallarının da lisans başvurusunda bulunmalarına hükmetti. İki kanal için de 72 saatlik süre tanınırken, bu süre zarfında başvuru şartlarının yerine getirilmemesi ve gerekli başvuruların yapılmaması halinde kanallara erişim engeli getirileceği açıklandı.

ALTAYLI'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Gazeteci Fatih Altaylı, verilen cezalara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şu an itibarı ile bana bildirilmiş herhangi bir şey yok. Resmi bildirim yapıldığı zaman yasalara saygı duyulan bir dönemden kalan bir gazeteci olarak elbette yasal yükümlülerimizi yerine getireceğiz."

YouTube'da 906 bin aboneye sahip olan Flu TV kanalının sahibi İlker Canikligil, YouTube'da yayımladığı videodaki sözleri nedeniyle "suç işlemeye alenen tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında dün akşam tutuklanmıştı.

LİSANS BEDELİ 926 BİN TL

RTÜK, internet sitesinden yaptığı paylaşımda, dijital platformlar üzerinden yayın yapacakların yıllık 826 bin TL ödeme yapması gerektiğini belirtti. Ayrıca lisans alan bu kanallar, aylık cirolarının yüzde 1,5'lik bölümünü de RTÜK'le paylaşmak zorunda.