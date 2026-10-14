Halk TV’nin İstanbul’daki merkez binasına sabahın erken saatlerinde polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Baskının ardından kanalın yayını durdurulurken, Halk TV’ye kayyum atandığı bildirildi. Operasyon kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, bu kişilerden 11’i gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu ile bağlantılı şirketlere de kayyum atandığı belirtildi. RTÜK LİSANSI YENİLEMEDİ Halk TV’nin uzatılması gereken yayın lisansının Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yenilenmediği belirtildi. Kanalın lisansının uzatılmayacağı ve yayınlarının durdurulacağı yönündeki gelişmeler gündemdeyken, 14 Ekim’de polis ekipleri kanalın merkezine girdi. ARAMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ Polis ekiplerinin kanal binasında gerçekleştirdiği arama işlemleri sona erdi. Operasyon sırasında binanın bulunduğu yol trafiğe kapatılırken, çalışanların içeri girmesine izin verilmedi. Baskını ve kayyum atamasını Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından duyurdu.

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