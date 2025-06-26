Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, haber kanallarına ceza yağdırdı. RTÜK, SÖZCÜ TV’ye Senem Toluay llgaz'ın yaptığı "Öncesi Sonrası Gece" isimli programda konuk Türker Ertürk'ün iktidara yönelik "Emperyalizmin taşeronluğunu yapmak" ifadesi nedeniyle "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı davranılmadığı, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle %3 idari para cezası verdi.

Kurul tarafından pek çok muhalif kanala da ceza kesildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi İlhan Taşçı cezalara ilişkin yaptığı paylaşımda; Halk TV, Tele 1, Netflix ve Spotify platformlarına verilen cezaları açıkladı.

Taşçı'nın paylaşımı şu şekilde: