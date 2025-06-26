RTÜK tarafından haber kanalları ve sosyal medya platformlarına verdiği cezalara bir yenileri daha eklendi.

MÜZİK PLATFORMUNA DA CEZA

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi İlhan Taşçı cezalara ilişkin yaptığı paylaşımda, Spotify'a da ceza verildiğini duyurdu.

Taşçı'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Spotify’a bazı şarkılarda toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olabilecek nitelikte argo ve küfürlü ifadelerin yer alması nedeniyle “Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka aykırı olamaz” hükmü uyarınca %5 idari para ve bahsi geçen içeriğin katalogdan çıkarılma cezası verildi."

SÖZCÜ TV'YE CEZA VERİLDİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, haber kanallarına ceza yağdırdı. RTÜK, SÖZCÜ TV’ye Senem Toluay llgaz'ın yaptığı "Öncesi Sonrası Gece" isimli programda konuk Türker Ertürk'ün iktidara yönelik "Emperyalizmin taşeronluğunu yapmak" ifadesi nedeniyle "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı davranılmadığı, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle %3 idari para cezası verdi.