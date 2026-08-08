Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), ATV'de yayınlanan "Esra Erol'da" programına yönelik verdiği idari para cezası, Turkuvaz Medya'nın gündemine taşındı. Yaklaşık 8 milyon liralık cezanın ardından A Haber'de yayımlanan analiz haberinde RTÜK'ün geçmişte uyguladığı yaptırımlar hatırlatılarak Kurul'a yönelik eleştirilerde bulunuldu. RTÜK'ün kararına, programda bir çocuğun babasının belirlenmesine yönelik DNA testi üzerinden yapılan yayın gerekçe gösterildi. Kurul, söz konusu içeriğin çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimleri üzerinde olumsuz etki oluşturabilecek nitelikte olduğu değerlendirmesinde bulundu. Bu gerekçeyle ATV'ye yüzde 1 oranında idari para cezası uygulanmasına karar verildi. A HABER AYRICALIK İSTEDİ Turkuvaz Medya cephesi ise yaptırıma tepki gösterirken geçmişte A Haber’e uygulanan RTÜK cezalarını gündeme taşıdı. A Haber’de yayımlanan analizde, 17-25 Aralık sürecinde kanala yaklaşık 300 yaptırım uygulandığı hatırlatıldı. Haberde, benzer cezaların “milli duruş sergileyen medya kuruluşları üzerinde baskı aracı olarak kullanıldığı” savunuldu.

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