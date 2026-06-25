Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 19 ve 20 Haziran 2026 tarihlerindeki haber bültenlerinde yer alan bazı içerikler nedeniyle Halk TV ve Koza TV hakkında yaptırım kararı aldı. Kurul, her iki televizyon kanalına da yüzde bir oranında idari para cezası verilmesine hükmetti.
Verilen cezaların gerekçesi olarak, Batman 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 3 Haziran 2026 tarihinde aldığı yayın yasağı kararının ihlal edilmesi gösterildi. Söz konusu kanalların, DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu Kutevi’nin Batman’da bulunan özel bir bakım merkezindeki kötü muamele iddialarına ilişkin meclise sunduğu soru önergesini haberleştirdiği için bu yaptırımla karşılaştığı belirtildi.