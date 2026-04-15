RTÜK, Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda yaşanan silahlı saldırı sonrasında getirilen yayın yasağını hatırlatarak, "Bazı medya kuruluşlarının yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyerek uygunsuz içerik paylaşımına devam ettiği görülmektedir. Söz konusu olay ve buna ilişkin tüm yayınlar Üst Kurulumuzun İzleme ve Değerlendirme Uzmanları tarafından anlık olarak, büyük bir dikkat ve titizlikle takip edilmektedir. Resmi makamlarca yapılan, yapılacak açıklamaların haberleştirilmesinde olay yeri görüntülerinin kullanılmaması önem arz etmektedir" açıklamasını yaptı.

OLAY YERİ GÖRÜNTÜLERİ KULLANILMAMALI

RTÜK'ten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin 2026/3569 D. İş sayılı kararı ile Kahramanmaraş’ta bir eğitim kurumunda meydana gelen elim hadiseye yönelik kesin bir yayın yasağı getirilmiş olmasına rağmen, bazı medya kuruluşlarının yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyerek uygunsuz içerik paylaşımına devam ettiği görülmektedir. Söz konusu olay ve buna ilişkin tüm yayınlar Üst Kurulumuzun İzleme ve Değerlendirme Uzmanları tarafından anlık olarak, büyük bir dikkat ve titizlikle takip edilmektedir. Resmi makamlarca yapılan, yapılacak açıklamaların haberleştirilmesinde olay yeri görüntülerinin kullanılmaması önem arz etmektedir.

"EN AĞIR YAPTIRIMLAR UYGULANACAKTIR"

Yargı kararını ihlal eden, olay yerinden görsel paylaşan veya mağdur yakınlarının mahremiyetine saldırı niteliği taşıyan her türlü yayın ve uzman görüşü kapsamındaki ihlaller dâhil olmak üzere kayıt altına alınmaktadır. Toplumun huzurunu bozan ve çocukların ruh sağlığını olumsuz etkileyecek bu sorumsuz yayıncılık anlayışına karşı hiçbir taviz verilmeyecek olup, yasaklara riayet etmeyen kuruluşlar hakkında 6112 sayılı Kanun kapsamındaki en ağır yaptırımlar ivedilikle ve kararlılıkla uygulanacaktır. Tüm yayıncıların yasal kararlara ve yayın ilkelerine derhal tam uyum sağlaması önemle ihtar olunur."