RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre Kurul, gündemdeki yayın ihlallerini görüşmek üzere toplandı.

Toplantıda, Sözcü TV'de 7 Ekim'de yayımlanan, Serap Belovacıklı'nın sunduğu ve gazeteciler Barış Terkoğlu, Murat Ağırel, İsmail Saymaz ile Saygı Öztürk'ün katıldığı “Gazeteci Masası” programı ile 8 Ekim'de Damla Doğan Tuncel'in sunduğu “Bir Saat” programı değerlendirildi.

Kurulun açıklamasında, “Gazeteci Masası” programında gazeteci İsmail Saymaz'ın Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın bir finansal yapının VIP üyeleri arasında bulunduğu, bazı şirketlerin fonun değerinin artırılmasında rol oynadığı ve Bakan'ın fona erken aşamada yatırım yaptığı yönündeki iddialarını dile getirdiği belirtildi.

Ertesi gün yayımlanan “Bir Saat” programında ise bir etkinlikte çekilen fotoğraf üzerinden AKP Sözcüsü Ömer Çelik'e yönelik “girift ilişkiler” ifadesinin kullanıldığı aktarıldı.

RTÜK, yayınların izleyicilerin bakanlar ve hükümet yetkilileri hakkındaki kanaatlerinin doğru ve sağlıklı oluşmasını engellediği gerekçesiyle Sözcü TV'ye 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında idari para cezası verildiğini bildirdi.

RTÜK, KOZA TV'de 8 Ekim'de yayımlanan, Evren Özalkuş'un sunduğu “Gün İzi” ve Sorel Dağıstanlı'nın sunduğu “Günün Sonunda” programlarını da değerlendirdi.

Açıklamada, fon soruşturmasıyla ilgili yayında “Örgütlü bir suçtan bahsediyoruz. İktidarın bütün isimlerinin içinde olduğu, dâhil olduğu bir vurgundan bahsediyoruz” ifadelerinin kullanıldığı belirtildi.

Kurul, bu ifadelerin belirli bir siyasi kesimin tüm mensuplarını ağır suçlamalarla ilişkilendirdiğini, iddiaların kesinlik içeren bir dille aktarıldığını ve sunucunun iddiaların kaynağını sorgulamadığını kaydetti.

Bu gerekçelerle KOZA TV'ye, haberlerin soruşturulmadan veya doğruluğundan emin olunmadan yayımlanmasını yasaklayan yayın ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası uygulandığı bildirildi.