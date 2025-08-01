Gerçeklerin sesi olan SÖZCÜ TV, RTÜK tarafından bir kez daha para cezası ve yayın durdurma cezasıyla karşı karşıya. Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), SÖZCÜ TV’de yayınlanan Para Politika programına 5 kez yayın durdurma ve idari para cezası verdi. Özlem Gürses’in sunduğu Para Politika, 11, 12, 13, 14, 15 Ağustos 2025 tarihlerinde ekranda olmayacak. RTÜK söz konusu cezayı Leman dergisinde yayımlanan karikatür nedeniyle başlayan tartışmaların ardından Para Politika programında, Dr. Murat Kubilay’ın kullandığı “Türkiye Müslüman bir ülke değildir” ifadesi nedeniyle verdi. RTÜK, Kubilay’ın ifadelerinin toplumu ayrıştırıcı ve nefret duyguları oluşturucu nitelikte olduğunu, milli ve manevi değerlerle çeliştiğini iddia etti.

GEÇEN AY 10 GÜN KARARTILDI

SÖZCÜ TV, daha geçen ay 10 gün ekran karartma cezası aldı. Bu, demokratik ülkelerde eşi görülmemiş bir uygulamaydı. 20 ayda kesilen ceza tutarı 15 milyon lirayı buldu. RTÜK, basın ve ifade özgürlüğüne darbe vururken; bağımsız haberciliğin devamı için siz değerli okurlarımızın desteği her zamankinden önemli.