Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etme" konusunda uyarılarını dinlemedikleri gerekçesiyle NOW TV, SZC TV, HALK TV ve Tele1'e üst sınırdan ceza uyguladı. SÖZCÜ TV'de yayımlanan Özlem Gürses'le Para Politika'ya 3 program durdurma ve yüzde 3 para cezası verdi.

RTÜK üyesi İlhan Taşçı cezalara ilişkin olarak, "RTÜK Yasası uyarınca Üst Kurul gündemine alınacak dosyaların 24 saat önceden müzakereye hazırlanabilmeleri için üyelere dağıtılması gerekirken, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin toplantıya 20 dakika kala beş ayrı raporu keyfi olarak gündem dışı kurula getirdi. Üyelerin beş ayrı raporu 20 dakika içerisinde çalışıp, kurula hazırlanabilmesi mümkün değildir." açıklamasını yaptı.

Taşçı şunları kaydetti:

"İzleme Dairesindeki uzmanlara yasaya aykırı şekilde talimat verilerek, adrese teslim hazırlatıldığı anlaşılan raporları kendileri çalıp kendileri oynayarak kanalları ceza yağmuruna tuttular.

Anlaşılan o ki; RTÜK Başkanı arkasına aldığı siyasi güçle medyaya karşı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu soruşturması bahanesiyle savaş açtı.

Yasanın olmadığı yerde her şey yasadışıdır!"