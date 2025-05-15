RTÜK; CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninin yapıldığı AKM’nin kapalı otoparkına aracının alınmaması ve tören sonrası aracına yürüyerek giderken saldırıya uğramasını haberleştiren Sözcü TV 'ye “Doğruluğundan emin olunmaksızın” yapıldığı gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verdi. Karar oyçokluğuyla alındı.

RTÜK'ün ceza kararını İlhan Taşçı duyurdu.

X üzerinden kararı duyuran Taşçı, şu ifadeleri kullandı:

"RTÜK, Özel’in saldırıya uğramasını haberleştirmeyi spekülasyon saydı!

RTÜK; CHP Genel Başkanı Sayın

@eczozgurozel

in, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninin yapıldığı AKM’nin kapalı otoparkına aracının alınmaması ve tören sonrası aracına yürüyerek giderken saldırıya uğramasını haberleştiren SZC TV ile Halk TV’ye haberin “Doğruluğundan emin olunmaksızın” yapıldığı gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verdi. Karar oyçokluğuyla alındı.

RTÜK ceza kararını “Aracı Otoparka Alınmadı, Saldırı Araca Giderken Oldu şeklinde alt bandın ekrana getirilmesini kesin bir yargı ve spekülasyon” gerekçesine dayandırdı.

Özgür Özel’in makam aracının otoparka alınmaması talimatını verdiği gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunulan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı hakkında soruşturma başlatılması gerçeğini ise RTÜK görmezden geldi.

Herkesin göz önünde gerçekleşen ve tüm Türkiye’nin gördüğü alçakça saldırıyı bir tek RTÜK Başkanı görmedi, duymadı! Kamuoyuna bu haberi aktaranları da cezalandırma yoluna gitti. Türkiye RTÜK eliyle haberin cezalandırıldığı ülke olarak tarihe geçti. RTÜK Başkanı

@ebekirsahin

kendisiyle ne kadar gurur duysa azdır!!! Biraz daha zorlasa “Özgür Özel’e zaten saldırı da olmadı; Kim uyduruyor!” diyecek.

RTÜK’ün cezasına dayanak yaptığı ve rahatsız olduğu KJ’ler şöyle:

“Aracı Otoparka Alınmadı, Saldırı Araca Giderken Oldu”

“Özel’in Makam Aracı AKM’nin Kapalı Otoparkına Alınmadı”

"Özel bir saldırıya açık hale mi getirildi?"

TELE 1 televizyonuna da Ana Muhalefet Lideri Özgür Özel tarafından gündeme getirilen Kıbrıs’taki “Kayıp şantaj kasetlerine” ilişkin değerlendirmeler nedeniyle “Kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler” gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verildi. Karar oy çokluğuyla alındı."