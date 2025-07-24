Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TELE 1’e 5 gün ekran karartma cezası verdi. Cezanın gerekçesi ise Merdan Yanardağ’ın sunduğu “4 Soru 4 Yanıt” programında 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yaptığı değerlendirmeler oldu.

Kararı, CHP'nin RTÜK Üyesi İlhan Taşcı kararı duyurdu. Taşcı, RTÜK’ün "15 Temmuz İslamcı bir darbe girişimiydi. Bu darbenin temel sorumlusu AKP iktidarıdır" sözlerini “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” kapsamında değerlendirdiğini ve kanala 5 gün yayın durdurma ile yüzde 5 oranında idari para cezası verdiğini açıkladı.

Taşçı'nın paylaşımı şöyle devam etti:

"Basın Bayramında RTÜK’ten TELE 1’e 5 gün ekran karartma cezası! Sansürün kaldırılışının yıldönümünde RTÜK, eleştirel yayınları nedeniyle televizyon kanallarını yine cezalandırdı. İstedikleri, gerçekler konuşulmasın; hedefleri basını susturmak, ekranları karanlığa boğmak. Basın özgürlüğünün önündeki en büyük engele dönüşen RTÜK, TELE 1’e “4 Soru 4 Yanıt” programda Merdan Yanardağ’ın “15 Temmuz İslamcı bir darbe girişimiydi. Bu darbenin temel sorumlusu AKP iktidarıdır” değerlendirmeleri nedeniyle “Toplumu kin ve düşmanlığa” tahrik iddiasıyla 5 gün ekran karartma ve yüzde 5 idari para cezası verdi. Kanalın 1 yıl içerisinde aynı maddeden yine ceza alması halinde TELE 1’in lisansının iptali gündeme gelecek.

2- Tele 1’de “Çürüme” ve Halk TV’de “Gündem Özel” adlı programda, CHP’li belediye başkanlarına yönelik gözaltılar ve tutuklamalara ilişkin CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın “Ankara'daki tek adama sesleniyoruz. Şu andaki Adalet Bakanı ve diğer bakanlara sesleniyoruz. Onurunuz varsa, cesaretiniz varsa, şerefiniz varsa gelin mücadelenizi bizle yapın” sözlerini ekrana getirmeleri nedeniyle bu kanallara “kişi ya da kuruluşları küçük düşürücü” ifadeler savıyla bu kanallara yüzde 3 idari para cezası verildi."