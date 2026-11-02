RTÜK Adını Kullanan Dolandırıcılar Suüstü Yakalandı: Yayıncılara Acil Uyarı!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), adını kullanarak yayıncıları hedef alan dolandırıcılara karşı flaş bir uyarı yayımladı. TYT TÜRK Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Erdem’in de hedef alındığı olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

Olayın Gelişimi

RTÜK’ten yapılan resmi açıklamaya göre, TYT TÜRK Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Erdem, 0541 *** 03 54 numaralı hat üzerinden telefonla arandı. Arayan şahısların RTÜK’ün adını ve unvanlarını kullanarak dolandırıcılık girişiminde bulunduğu tespit edildi.

Kurumdan "Maddi Taleplere İtibar Etmeyin" Uyarısı

Yaşanan skandal olayın ardından radyo ve televizyon yayıncılarına yönelik kritik bir uyarı metni yayımlayan RTÜK, kurumun ve yöneticilerinin adı karıştırılarak yapılan hiçbir maddi talebin gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Üst Kurulumuzun, Başkanımızın, Üst Kurul üyelerimizin veya personelimizin adı kullanılarak ‘yardım’, ‘bağış’ ya da başka gerekçelerle iletilen maddi taleplerin Kurumumuzla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Yayıncılarımızın bu tür aramalara kesinlikle itibar etmemeleri ve benzer durumları Kurumumuza ve yetkili adli mercilere bildirmeleri önem arz etmektedir.”

Suç Duyurusunda Bulunuldu

RTÜK, kurumun saygınlığını hedef alan ve yayıncıları manipüle etmeye çalışan dolandırıcılar hakkında sessiz kalmayarak hukuki süreç başlattı. Konuyla ilgili gerekli suç duyurularının yapıldığı ve sürecin kurum tarafından titizlikle takip edildiği bildirildi.