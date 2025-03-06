Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) temsilcilerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Çocuğa Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu’na yaptıkları sunumda, LGBT karşıtı ifadeler dikkat çekti. Sunumda, her iki kurumun yetkilileri, LGBT içeriklerine karşı sıkı bir tutum sergilediklerini ve bu konuda alınacak önlemler hakkında açıklamalar yaptı.

RTÜK Başkan Yardımcısı Feyzullah Tecirli, 2025 yılının "aile yılı" ilan edilmesiyle birlikte, "LGBT ile mücadele yılı" olarak belirlenen bir gündem oluşturduklarını belirtti. Tecirli, bu çerçevede ekran bağımlılığı ve LGBT içerikleriyle mücadeleyi ana temalar olarak ele aldıklarını vurguladı. Tecirli, "Sansür uygulamaktan ziyade aile ve çocuk dostu hareketleri destekliyoruz" şeklinde ifade kullandı.

BTK Başkan Yardımcısı Abdülkerim Gün ise şu ifadeleri kullandı:

"BTK olarak güvenli internet hizmeti anlamında, filtreleme bağlamında biz çocuğa odaklanıyoruz ama LGBT içeriklerine asla izin vermiyoruz. Bu bağlamda çok sayıda dernek şu bu ile davalığız, bundan da asla gocunmuyoruz, asla izin vermiyoruz.”