Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamalarda, medya kuruluşlarına "uyarılarda" bulunan Şahin, yayıncı kuruluşların "haber içeriklerinde editoryal bağımsızlıklarını" korurken, "kamu yararını ve toplum huzurunu gözetmeleri" gerektiğini belirtti.

"Özellikle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan ve diğer resmî kaynaklardan gelen açıklamaların dikkate alınması, hukukun üstünlüğü ilkesinin bir gereğidir. Haber sunucuları ve program yorumcularının olayları kişisel siyasal görüşleriyle şekillendirmemesi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve toplumdaki güven ortamını zedelememesi açısından büyük önem arz etmektedir." diyen RTÜK Başkanı, "Yayın hizmetleri; hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz. Her yayıncı kuruluş bu kurallara uymak zorundadır" ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen soruşturmaların tamamen "hukuk çerçevesinde" olduğunu savunan Şahin, "Yapılan yayınlar izleme uzmanlarımız tarafından sürekli olarak incelenmektedir" dedi.

Şahin şöyle devam etti:

"Yasal mevzuata aykırı yayın yapan yayıncı kuruluşlara gerekli yaptırımların en üst sınırdan uygulanacağını hatırlatır, halkımızın doğru ve tarafsız haber almasını temin eden tüm medya kuruluşlarına teşekkür ederiz."