ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, son günlerde Microsoft sistemleri, Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve bankalarda yaşanan teknik aksaklıkların birbiriyle bağlantılı olduğuna ya da siber saldırılardan kaynaklandığına ilişkin herhangi bir kanıt bulunmadığını belirtti.

Filipinler'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Rubio, ABD halkının peş peşe gelen aksaklık haberleri nedeniyle endişe duyduğunu bildiklerini ve hükümetin elindeki bilgileri şeffaf biçimde paylaşmak istediklerini söyledi.

Rubio, "Bu olayların birbiriyle bağlantılı olduğuna dair hiçbir kanıtımız, göstergemiz veya böyle düşünmek için herhangi bir nedenimiz yok." dedi.

Olayların siber suçluların, bilgisayar korsanlarının, başka bir ülkenin veya herhangi bir kötü niyetli aktörün işi olduğuna ilişkin de kanıt bulunmadığını aktaran Rubio, her olayın kendine özgü nedenleri olduğunu ifade etti.

SİBER GÜVENLİK RİSKLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Rubio, teknolojinin günlük yaşamın giderek daha fazla alanına entegre edilmesinin yeni güvenlik açıklarını beraberinde getirdiğini vurguladı. Siber güvenlik risklerinin, ABD'nin ulusal güvenliği ve ekonomik refahı açısından ele alınması gereken önemli bir konu olduğunu kaydetti.

Fidye yazılımları ve çevrim içi hırsızlık gibi siber suçların dünya genelinde yaygınlaştığını belirten Rubio, gelişmiş ekonomilerin tamamının bu tehditlerle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

CNN'İN İRAN HABERİNE YANIT

CNN'in, İran'ın ABD'de "kirli bombayla" saldırı planladığına dair istihbarat raporuna ilişkin haberi de Rubio'ya soruldu. Rubio, Washington'a yönelik yakın bir saldırı tehdidi bulunduğunu düşünmediğini söyledi.

ABD istihbarat servislerine güvendiğini belirten Rubio, ülkesine ve halkına zarar vermek isteyen aktörlerin bulunduğunu bildiklerini ifade etti. Haberde kaynak gösterilen istihbarat yetkililerinin güvenilirliğini ve bilgileri sızdıran kişileri eleştirdi.

Rubio ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmeye hâlâ açık olduğunu söyledi. ABD'nin anlaşmazlık yaşadığı ülkelerin liderleriyle doğrudan temas kurmasının taviz olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.