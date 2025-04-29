Real Madrid'in tecrübeli savunmacısı Antonio Rüdiger, Barcelona ile oynanan İspanya Kral Kupası finalinde yaptığı hareket nedeniyle ağır bir cezaya çarptırıldı.

HAKEME YABANCI CİSİM FIRLATTI

İspanyol basınından COPE'un haberine göre; maçın son anlarında hakeme yabancı cisim fırlatan Alman futbolcuya 6 maçlık men cezası verildi. Rüdiger’in bu hareketi, İspanya Futbol Federasyonu tarafından ciddi bir disiplin ihlali olarak değerlendirildi.

AMELİYAT SONRASI SAHALARDAN UZAK

Olayın hemen ardından sakatlanan ve ameliyat olan 32 yaşındaki savunma oyuncusunun, 4 ila 6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Bu süreçte hem cezasını çekecek hem de tedavisini sürdürecek.

Antonio Rüdiger, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 49 maçta 3 gol atarken, 1 de asist yaptı. Tecrübeli savunmacının yokluğu, Real Madrid'in savunma hattında önemli bir boşluk yaratabilir.