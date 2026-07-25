Mavi Vatan kavramının isim babası, emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Heybeliada’daki Ruhban Okulu’nun yeniden açılmasına yönelik uluslararası tartışmaların sürdüğü bir dönemde yapılan ışıklandırmaya dikkat çekti. Ruhban Okulu’nun yıllardır yapılmayan bir şekilde ışıklandırılmasının ve görünür hale getirilmesinin bilinçli olduğunu savunan Gürdeniz, “Buralardan verilen her mesaj, yalnızca mimari değil aynı zamanda jeopolitik anlam da taşır” dedi ve Lozan’ın yıl dönümünde bilinçli olarak yapıldığını söyledi.

ZAMANLAMAYA DİKKAT

Gürdeniz X hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

“Heybeliada’daki Ruhban Okulu’nun geçen haftadan itibaren yıllardır görülmeyen ölçüde ışıklandırılması ve etrafındaki ağaçların adanın her yerinden görünecek şekilde budanmasının zamanlaması çok dikkat çekicidir.

ÖNEMLİ TEMMUZ

Temmuz ayında Lozan’ın 103., Montrö’nün 90., Kabotaj Kanunu’nun 100., Hatay’ın anavatana katılışının 87., ve Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52., yıldönümleri var. Heybeliada gibi 1773’ten bu yana Türk denizciliğinin ve Deniz Harp Okulu geleneğinin simge mekânlarından birinde böylesine gösterişli bir görüntü verilmesi kamuoyunda doğal olarak soru işaretleri doğurmaktadır.

Son dönemde Türkiye’ye diplomatik baskılar yaşanırken, bu görüntünün zamanlaması manidar.”

Cem Gürdeniz

1971’de AYM kararıyla kapatıldı

Lozan Antlaşması’nın 40. maddesi, Türkiye’deki gayrimüslim azınlıklara kendi eğitim kurumlarını kurma ve yönetme hakkı tanıyor. Patrikhane bu yüzden okulun kapalı olmasının Lozan’a aykırı olduğunu savunuyor. Buna karşılık Lozan, özel bir statü ya da ayrıcalık tanımıyor. Okulun açılması halinde Türkiye’nin eğitim mevzuatı ve denetimine uyması gerekiyor. Anayasa Mahkemesi’nin 1971’deki kararıyla okulun “yüksek teoloji” kısmı bu nedenle kapatıldı. Okul şu an Aya Triada Tepe Manastırı Vakfı’na ait.