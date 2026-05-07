Arjantin'den yola çıkan gemide hantavirüs vakaları endişe yarattı; Türkiye'yi ilgilendiren bir gelişme yaşandı.

Daha önce gemide bulunduğunu açıklayan Ruhi Çenet'in geçtiğimiz günlerde Çatalca ilçesine bağlı Binkılıç Mahallesi’nde düzenlenen bir düğüne katıldığı ortaya çıktı.

Mahalle muhtarı Nazan Kurtan, düğünde Çenet ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak ünlü içerik üreticisiyle sohbet ettiklerini belirtti.

Hantavirüs endişelerinin ardından söz konusu düğün ziyareti sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

GEMİDE OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Ruhi Çenet, gemide bulunduğunu sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Videolu paylaşımında Çenet, yaklaşık bir ay süren araştırma yolculuğunun ardından yaşanan ölümlerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Çenet açıklamasında, ilk etapta ölümlerin zorlu okyanus şartlarından kaynaklandığını düşündüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 1 ay süren araştırma gemisi yolculuğumuzda aramızdan 1 kişi hayatını kaybedince bunun okyanus şartları yüzünden olduğunu düşünmüştüm ancak durum zannettiğimizden çok daha kötüymüş.

Ben 24'üncü günde gemiden indim ama gemi son varış noktasına kadar 11 gün daha devam etti. Gemiden inmemden sadece 1 gün sonra ölen kişinin karısı da öldü ve onun ardından 3'üncü kişi de ölünce gemide tedavisi bulunmayan ve kemirgenlerden bulaşan hantavirüsü olduğu açığa çıktı."

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Arjantin'den yola çıkan bir gemide bildirilen 8 vakadan 5'inin hantavirüs olduğunun doğrulandığını, diğer 3'ünde ise şüphe bulunduğunu belirtmişti.