Arjantin'den Capo Verde'ye seyir halinde olan MV Hondius gemisinde 1 Nisan’dan bu yana 3’ü ölümle sonuçlanan toplam 7 hantavirüs vakası tespit edildi.

Atlas Okyanusu üzerindeyken vakaların görüldüğü gemide, içerik üreticisi Ruhi Çenet'in de olduğu öğrenildi.

Sosyal medya hesabından yaşadıklarını anlatan Çenet, yaklaşık bir ay süren yolculuk sırasında ilk ölümün okyanus koşullarından kaynaklandığını düşündüklerini ifade etti.

İlk vakadan sonra gerekli önlemlerin alınmadığını öne süren Çenet, şunları söyledi:

"Yaklaşık 1 ay süren gemi yolculuğumuzda aramızdan bir yolcu hayatını kaybedince bunun okyanus koşulları yüzünden olduğunu düşünmüştüm. Ancak durum zannettiğimizden çok daha kötüymüş.

Ben 24'üncü günde gemiden indim ancak gemi son varış noktasına doğru 11 gün daha devam etti. Gemiden inmemden bir gün sonra ölen kişinin karısı da vefat etti.

Onun ardından üçüncü kişi de ölünce gemide tedavisi olmayan ve kemirgenlerden bulaşan hantavirüsü olduğu belirlendi.

İlk ölen yolcu aslında bundan hayatını kaybetmiş. Geminin tek doktoru da bu hastalıktan dolayı yaşam mücadelesi veriyor. Çok ucuz kurtuldum, gerekli kan testlerini yaptırdım.

İlk vakanın ardından gerekli önlemler alınmadı, herkes iç içe olmaya devam etti. Yemekler toplu yendi, toplu aktiviteler yapıldı."