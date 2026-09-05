Türk içerik üreticisi Ruhi Çenet’in New York’taki Hasidik Yahudi topluluklarının yaşamını konu alan son belgeseli, yayınlanmasının ardından hem Türkiye’de hem de ABD’de büyük ses getirdi. 26 Ağustos’ta Youtube'da yayımlanan yaklaşık 40 dakikalık “America’s Most Secretive Jewish Community: Hasidic Jews (48 Hours Inside)” başlıklı yapım, kısa sürede 50 milyon izlendi.

Çenet’in belgeseli, Hasidik toplulukların dini kuralları, aile yapıları, eğitim anlayışları ve teknolojiyle ilişkilerinin yanı sıra kamu desteklerinden yararlanma biçimleri nedeniyle de ABD’de tartışma konusu oldu.

Belgeseli canlı yayınında inceleyen Amerikalı yayıncı Asmongold, özellikle bazı büyük ailelerin sosyal yardım programlarından yararlanması üzerinden Amerikan vergi sistemi ve kamu kaynaklarının dağılımını eleştirdi.

"KONUNUN YALNIZCA KÜLTÜRDEN İBARET OLMADIĞINI FARK ETTİK'

Tartışmalar sürerken Ruhi Çenet, belgeselin çekim sürecine ilişkin X hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Çenet, belgeselde konu edilen topluluğun Chabad-Lubavitch olduğunu ve başlangıçta ekibin daha çok gündelik yaşam, gelenekler ve kültürel farklılıkları anlatan bir içerik hazırlayacağının düşünüldüğünü belirtti.

Çekimler ilerledikçe konunun yalnızca kültürel boyuttan ibaret olmadığını fark ettiklerini söyleyen Çenet, topluluğun aldığı çeşitli destekleri, İsrail'le tarihsel ve ideolojik bağlarını ve Kudüs'e ilişkin siyasi-dini yaklaşımlarını da araştırdıklarını ifade etti.

Çenet ayrıca daha önce Tyler Oliveira ve Tommy G gibi içerik üreticilerinin de benzer çalışmalar yaptığını belirterek, kendi ekiplerinin çekimler sırasında elde ettiği farklı detayları belgeselde izleyiciye aktarmaya çalıştığını söyledi. Açıklamasının sonunda ise “Filistinli çocukları desteklemeyi unutmayın” çağrısında bulundu.

Ruhi Çenet'in açıklaması şöyle: