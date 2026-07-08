Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, CHP’li Sencer Solakoğlu’nun işletmesine ait sertifikaların iptal edilmesi üzerine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya çağrıda bulundu. Özdağ, “Sayın Bakan, bu ülkeye çok zarar verdiniz. Bakın, bir gün bu iktidar değişecek. Bu yaptığınız kanunsuzlukların hesabını bir gün mahkemeler önünde vereceğinizi bilmiyor musunuz? Bundan sonra gelecek iktidarın sizden intikam almasını mı istiyorsunuz? Bu kararı geri alın” dedi.

‘TEMİZ, SAĞLIKLI’

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımında Solakoğlu’nun Bursa’daki çiftliğini daha önce ziyaret ettiğini belirterek, “Sadece temizlik değil, bilimsel anlamda çalışmanın da olağanüstü etkileyici olduğu, buzağı ölümlerinin sıfıra indiği, her buzağının ayrı ayrı doğar doğmaz sağlıklı koşullar içinde büyümesinin sağlandığı bir çiftlik” dedi.

Özdağ, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Sencer Bey bir süreden beri Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayının, Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlığını tarım konusunda yapıyordu ve Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nin bu konudaki yetkilisiydi ve bunun siyasi saiklerle yapılan bir ruhsat iptali olduğundan da emindim. ”

‘Öfkenizi sandığa saklayın’

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yayımladığı videOda iktidarın politikalarına eleştiri getirdi. Özdağ seçmenlere şöyle seslendi: “Seçimleri bekliyorsun, sandığı bekliyorsun ama sandığı beklerken de içindeki öfkeni büyütmeye ve o öfkeyi kararlılıkla sandığa taşımaya devam et.”

ÖZDAĞ ROZET TAKTI, CHP’Lİ BAŞKAN YALANLADI

Ümit Özdağ’ın Zafer Partisi’ne geçtiğini duyurduğu CHP’li Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla’dan açıklama geldi. Rozeti birden taktı, partimdeyim” Özdağ paylaşımını sildi.