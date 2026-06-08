Yunan basınına göre Türk F-16'ları ve Ercan havalimanı uçuş kontrol kulesi, Güney Kıbrıs'a gitmekte olan Yunan ve Avrupalı savunma yetkililerini taşıyan uçakları pazar günü 'taciz' etti.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre bu uçaklarda Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile Fransa ve Hollanda savunma bakanları bulunuyordu.

Ada'nın kuzeyindeki Ercan Havalimanı'ndan yayın yapan kontrolörlerin uçakların telsiz iletişimini kestiği belirtildi.

Bu sırada bölgeden havalanan iki Türk F-16 savaş uçağının da Avrupalı yetkilileri taşıyan hükümet uçaklarını Kıbrıs'a yaklaştıkları sırada uzaktan takip ettiği aktarıldı.

Söz konusu gerilim Kıbrıs ile Fransa arasında pazartesi günü Lefkoşa'da imzalanacak olan savunma iş birliği anlaşmasından sadece saatler önce gerçekleşti.

KKTC YALANLADI

Kıbrıs Savunma Bakanı Vasilis Palmas ve Fransız mevkidaşı Catherine Vautrin tarafından imzalanacak bu anlaşma KKTC'de büyük öfkeye neden oldu.

KKTC Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası iddiaları “siyasi amaçlı çarpıtma” olarak nitelendirdi.

KKTC Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Kürşad Hüdaverdioğlu ise iddiaları reddetti.

Cyprus Mail’e konuşan Hüdaverdioğlu, olayın “hava sahası tacizi” olarak sunulmasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, bunun tamamen siyasi saiklerle oluşturulmuş yanlış bir haber olduğunu söyledi.

F-16’ların havalanmasına ilişkin açıklama yapan Hüdaverdioğlu, uçakların bir acil durum nedeniyle kalkış yaptığını ve havalandıktan sonra adanın kuzeyinde uçuş gerçekleştirdiğini ifade etti.

“Uçaklar kalkışlarından itibaren herhangi bir sınır ihlali yapmadı. Konunun tacizle hiçbir ilgisi yoktur” diyen Hüdaverdioğlu, haberlerde yer alan iddiaların gerçeği çarpıttığını savundu.