GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 66’ıncı bağımsızlık günü” kutladı. Lefkoşa’daki geçit törenine ABD, İngiltere, Fransa ve Mısır Silahlı Kuvvetlerinden askeri birlikler de katıldı.

ÜST DÜZEY KATILIM

İsrail’den alınan ve menzili Türkiye’nin Güney sahillerine kadar uzanan Barak MX hava savunma ve füze sistemi de ilk kez sergilendi.

İngiltere ve Yunanistan Genelkurmay Başkanları da töreni izledi. Törende konuşan Yunan ve Rum liderler, 52 yıldır adada kan akmasını önleyen Türk askerini “İşgalci” olarak niteledi. GKRY lideri Hristodulidis, ‘’Vatanımızı işgalden kurtarmak bir numaralı önceliğimiz’’ dedi.

Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias ise Kıbrıs’ı ‘’Helenizm kazanımı’’ olarak niteledi ve “Ancak ada yarım asırdır işgal altında” iddiasında bulundu.

AP DESTEKLEDİ

Avrupa Parlamentosu geçtiğimiz Temmuz ayında adadaki Türk askeri için benzer ve aykırı ifadeler içeren kararlar almış, 1974’deki harekatta ölen Rumlar için Lefkoşa’da yapılacak anıta da maddi kaynak sağlamıştı.

YUNAN F-16’LARIYLA GÖVDE GÖSTERİSİ

Güney Kıbrıs’taki törtenlerde Yunanistan’a ait iki F-16 savaş uçağı tören alanı üzerinde alçak uçuş da yaptı. Yunan Alayı da zırhlı araçlar, tank ve “Poseidon”’ İHA’lar ile geçit resmine katıldı. Mısır’dan 19 kişilik askeri birlik, Fransa’dan 22 kişilik deniz piyadesi, İngiltere’den 21 kişilik piyade birliği ve ABD’ye ait “USS Roosevelt” gemisinden 17 denizci de törenlerde yer aldı.

Güney Kıbrıs ve Yunanistan’a ait ‘’Ioannidis” ve “Nikiforos Fokas” fırkateyni de ziyarete açılırken törenleri Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Genelkurmay Başkanı Dimitrios Hupis, İngiltere Silahlı Kuvvetler Komutanı Sir Richard Knighton il Mısır ve Fransa Silahlı Kuvvetleri’nin üst düzey mensubu (general seviyesinde) töreni alkışlarla izledi.