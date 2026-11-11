Antalya'da gerçekleştirilen COP31 Liderler Zirvesi kapsamında Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodoulides, karşılama töreninden sonra Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Rum liderin söz konusu temasta resmi karşılama sürecine değinerek von der Leyen'e "Cumhurbaşkanı Erdoğan beni karşılamadı" şeklinde şikayette bulundu.

Resmi karşılama protokolü esnasında alanda yalnızca Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres yer aldı.

Bir süre sonra alana doğru yürüyen Christodoulides ile Guterres arasındaki konuşma ve iki ismin yüz ifadeleri canlı yayınlar aracılığıyla ekranlara yansıdı.

Liderlerin yüzlerinin asık olduğu yönünde değerlendirmeler yapıldı.

RUM BASINI ÖFKELİ

Yaşanan süreç Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kanadında da yankı buldu. Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılama alanından ayrılmasını eleştirerek bu durumu Birleşmiş Milletlere yönelik bir saygısızlık olarak niteledi.

Rum basınında "Antalya'da sert diplomatik gerilimler yaşanıyor" başlığı kullanılırken, Rum hükümet kaynakları Erdoğan'ın karşılamada bulunmamasını "Christodulides'i küçümseme işareti" olarak yorumladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılama alanında yer almamasının gerekçesine ilişkin Türk makamlarından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

Bu doğrultuda yaşanan durumun planlı bir diplomatik protesto olup olmadığı konusunda bir netlik oluşmadı.

ERHÜRMAN'I ERDOĞAN KARŞILADI, GUTERRES KARŞILAMADI

Öte yandan zirvede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın karşılanması sırasında da farklı bir protokol tablosu kaydedildi.

Erhürman, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanırken BM Genel Sekreteri Guterres'in o esnada alanda bulunmadığı aktarıldı.

Böylelikle zirve genelinde KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile GKRY lideri Christodoulides'in karşılanma yöntemleri arasındaki ayrım dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.