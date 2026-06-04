Samsun'da Terme Belediyesi'nin AKP'li Meclis üyesi Rümeysa Eker'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tepki çekti. Eker'in paylaşımında "Kemalistler" ve "Cumhuriyetçiler" hakkında kullandığı ifadeler ile Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik ağır ifadeleri tartışmalara neden oldu. Söz konusu paylaşım Terme Belediye Meclisi toplantısında da gündeme geldi. 'UTANARAK OKUYORUM' DİYEREK AKTARDI CHP'li Meclis üyesi Neslihan Özdemir, paylaşımı kürsüden okuyarak tepki gösterdi. Özdemir, "Utanarak okuyorum" diyerek paylaşımdaki ifadeleri meclis üyelerine aktardı. Toplantıda yaşanan tartışmaların ardından CHP'li meclis üyeleri protesto amacıyla salonu terk etti. CHP'DEN SUÇ DUYURUSU CHP Terme İlçe Başkanlığı, paylaşım hakkında Terme Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, paylaşımın Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanunu'nun 216'ncı maddesi kapsamında değerlendirilmesi talep edildi. Öte yandan AKP Terme İlçe Başkanı İsa Baş'ın da söz konusu paylaşımı beğendiği görüldü. Baş ilçe başkanlığı görevinden istifa etmişti.

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