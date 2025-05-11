ABD’de Tufts Üniversitesi’nde doktora yapan Türk öğrenci Rumeysa Öztürk, altı hafta önce sivil Gümrük ve Göçmen İdaresi ajanları tarafından apar topar tutuklandıktan sonra bugün serbest bırakılarak Massachusets'e gitti.

Öztürk, İsrail’in Gazze’ye yönelik savaşına dair okulunun tutumunu eleştiren bir yazıya ortak imza attığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Haftalarca gözetim altında tutulan Öztürk'e astım ilaçları ulaştırılmamıştı.

Boston’daki Logan Uluslararası Havalimanı’nda yaptığı açıklamada Öztürk, “Yeniden derslerime ve arkadaşlarıma kavuşacağım için çok mutluyum” dedi.

Öztürk, bir gün önce hakimin serbest bırakılmasına hükmettiğini duyurduktan sonra hemen tahliye edilmişti.

ÖZTÜRK: 'DİĞER KADINLARI UNUTMAYIN'

Öztürk, tutukluluk halinde yaşadıklarını "benim için zor bir dönemdi" sözleriyle anlattı. Avukatları ve Massachusetts milletvekillerinin katıldığı basın toplantısında konuşan Öztürk, kendisine destek mektupları gönderen akademisyenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

Özgürlüğüne kavuşan Öztürk, kendisiyle aynı gözaltı merkezinde tutulan yüzlerce kadının da unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Trump yönetiminin göçmen karşıtı politikalarından sonra, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın öğrenci vizesini iptal etmesinin ardından gözaltı gerçekleşti.

'RUMEYSA'NIN YAŞADIKLARI SADECE ZULÜM DEĞİL'

Yetkililer, vize iptalinin gerekçesi olarak yalnızca Tufts Üniversitesi’nin öğrenci gazetesinde yayımlanan ve İsrail bağlantılı şirketlerden yatırımların çekilmesini savunan yazıyı gösterdi.

Massachusetts Temsilcisi Ayanna Pressley, iki Demokrat vekille birlikte Öztürk’ü gözaltında ziyaret etti.

Pressley, “Rumeysa'nın yaşadıkları yalnızca bir zulüm değil. Bu, sistematik bir korkutma girişimi. İnsanları susturmaya yönelik, bilinçli bir mesaj” dedi.

Öztürk’ün kötü koşullarda tutulduğunu ve astım krizlerine rağmen sağlık hizmeti verilmediğini söyledi.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Gözaltına alındıktan sonra kısa süre Vermont’ta tutulan Öztürk, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından hızla Louisiana’ya götürüldü.

Açtığı dava halen Vermont’un Burlington kentindeki federal yargıç William Sessions tarafından yürütülüyor.

Sessions, Öztürk’ün temel haklarının ihlal edildiğine dair ciddi iddialar sunduğu kanaatine vararak Cuma günü tahliye kararı verdi.