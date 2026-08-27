FC Barcelona akademisinin KKTC'deki kampı, Rum tarafının baskıları sonucu ertelendi. Gelişmeyi son dakika olarak duyuran Rum basını, ''Yapılan diplomatik baskılar sonucunda FC Barcelona, spor kampı programını yeniden değerlendirdi ve etkinliği ertelemeye karar verdi'' ifadelerine yer verdi.

KULÜP GERİ ADIM ATTI

Erteleme kararını manşetlerine taşıyan Rum basını, süreci "diplomatik bir zafer" olarak nitelendirerek, yapılan yoğun girişimler sonucunda FC Barcelona'nın programını yeniden incelemek zorunda kaldığını ve kampı belirsiz bir tarihe ertelediğini duyurdu.

YUNAN BASINI MANŞETLERE TAŞIDI

Barcelona'nın kararı Rum ve Yunanistan basınında da geniş yankı uyandırdı. Haberlerde organizasyonun gerçekleştirileceği bölgeye ilişkin Rum tarafının siyasi tezlerini yansıtan ifadeler kullanılırken Avrupa'nın önde gelen futbol kulüplerinden Barcelona'nın Kuzey Kıbrıs'ta kamp düzenlemesi eleştirildi.

Yunanistan merkezli To Vima gazetesi de gelişmeyi, “Barcelona, Türk işgali altındaki Kıbrıs’taki futbol kampı sebebiyle tepkiyle karşı karşıya” başlığıyla duyurdu

'DİPLOMATİK BİR ZAFER'

Barcelona'nın kamp duyurusunda açıkça "Kuzey Kıbrıs" ifadesini kullanması Rum basını ve Yunanistan'da tepkiye yol açmıştı. Rum ELAM Partisi, organizasyonun iptal edilmesi çağrısında bulundu. Yunanistan medyası ise, "Barcelona, Türk işgali altındaki Kıbrıs'taki futbol kampı nedeniyle tepkiyle karşı karşıya" yorumunu yapmıştı.

Gelen yoğun tepki ve baskıların ardından Barcelona geri adım atarak KKTC’deki organizasyonunu erteleme kararı aldı. Erteleme kararını manşetlerine taşıyan Rum basını, süreci "diplomatik bir zafer" olarak nitelendirerek, yapılan yoğun girişimler sonucunda FC Barcelona'nın programını yeniden incelemek zorunda kaldığını ve kampı belirsiz bir tarihe ertelediğini duyurdu.