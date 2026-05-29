Ulu Önder Atatürk, ölümünün üzerinden 88 yıl geçmesine rağmen tüm dünyanın kalbinde yaşıyor. KKTC ve Türkiye’dekiler hariç halen 164 ülkede 608 adet simgesi bulunuyor. Dünya Atatürk’e hayranken, Güney Kıbrıs, Paphos kentindeki “Kemal Atatürk” caddesinin adını değiştiriyor. Caddeye Pontus Devleti kurmak için örgüt oluşturan ve İstiklal Mahkemesinde yargılanıp idam edilen Nikos Kapetanidis’in adı verilecek.

Atatürk’ün 37 ülkede 107 adet anıt, heykel, büst ve rölyefi var. Adı 51 ülkede 197 adet meydan, cadde, sokak okul, park, hastane, spor salonuna verildi. 59 ülkede 304 adet de görseli var. Hakkında 48 dilde 1002 adet kitap da yazıldı.1974 Barış Harekatı öncesi Türklerin de yoğun olarak yaşadığı Baf Moutallo Mahallesi’ndeki caddenin adının değiştirilmesi için Belediye Meclisi tarafından karar alındı. Bu bölgedeki “Talat Paşa Caddesi”de bir süre önce “Adalet Caddesi” yapılmıştı.

Nikos Kapetanidis

PONTUS HAYALİ

1889’da Rize’de doğan Kapedtanidis Trabzon’da “Mevsim” adlı Rumca bir gazete çıkardı. Bölgede Pontus devleti kurulması amacıyla faaliyette bulunup örgüt oluşturunca tutuklandı. İstiklâl Mahkemesinde yargılandı ve duruşmada ‘’Pontos devletini kurup, doğrudan Yunanistan ile birleşmesini istiyorum’’ dedi. 68 kişi ile birlikte Amasya’da idam edildi.

7 kıtada Mustafa Kemal hayranlığı

Atatürk'ün halen 37 ülkede 107 adet anıt, heykel, büst ve rölyefi var. Heykellerin en büyüğü, 7,5 metre yüksekliğinde ve 8 ton ağırlığında Japonya'da bulunuyor. Atatürk'ün adı ve heykelleri Ekvator'dan Dominik'e, Meksika ve Küba'ya 164 ülkede bulunuyor. Moritanya'dan Yenizelanda ve Ukrayna'ya kadar çok sayıda ülke Atatürk için özel hatıra pulu da bastırdı.